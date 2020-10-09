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Geleneksel yöntemle sumak üretiyorlar

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde sakinleri geleneksel yöntemlerle sumak üretiyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde sakinleri geleneksel yöntemlerle sumak üretiyor.


Köy sakinleri ağacından topladıkları sumakları dövme taşında saatlerce döverek toz haline getiriyor. Köy sakinlerinden Gazi Ersin, "Sumakları topladık toz haline gelene kadar dövmeye devam ediyoruz. Biraz kuruduktan sonra kışlık için hazır olmuş olacak. Salatada, hastalanınca kaynatıp suyunu içiyoruz. Bir çok derde deva şifa. Sumağı limon suyu yerine kullanıyoruz. Zorlu meşakkatli ama çok sağlıklı” dedi.

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