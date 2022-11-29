Gelinler ağlamasın diye otomobil camlarını kırılmaz yaptı

Adana'da doğa fotoğrafı çektiren yeni çiftlerin araçlarının camı kırılarak sık sık soyulmalarından sonra gelin aracı olarak otomobillerini kiraya veren bir şirket camları kırılmaz yaparak gelinlerin en mutlu günlerinin zehir olmasının önüne geçti.

Son yıllarda yeni evlenen çiftler stüdyoda fotoğraf çektirmek yerine doğayla içe içe düğün fotoğrafı çektirmeye başladı. Adana'da da gelin ve damatlar kırsal alanlara giderek doğayla baş başa fotoğraf çektirirken başlarına gelmeyen kalmadı. Bir çok gelin ve damat fotoğraf çektirirken gelin araçlarının camı kırılarak altın ve paraları çalındı. Çiftlerin en mutlu günleri zehir olurken, gelinler yaşanan bu hırsızlık olaylarının bir çocuğunda gözyaşlarına boğuldu. Çiftlerin bu en mutlu günlerinin zehir olmaması için oto kiralama şirketi sahibi Ahmet Muhammet Deran gelin aracı olarak kiraya verdiği otomobillerin camlarını kırılmaz yaptı. Oto kiralama şirketi sahibi Ahmet Muhammet Deran, Adana'da haftada en az 10 kez gelin aracı için otomobilleri kiraya verdiklerini belirterek, “Kiraya verdiğimiz araçların sık sık camı kırılarak gelinler soyuluyordu. Bu durumda hem biz maddi zarara uğruyorduk, hem de gelinlerin en mutlu günü kara güne dönüyordu. Bu nedenle gelinler ağlamasın diye çiftlere verdiğimiz araçlarımızın camlarını kırılmaz yaptık. Artık gelinler rahat rahat doğa fotoğrafı çektiriyor. Biz de maddi anlamda zarara uğramıyoruz. Otomobilleri kırılmaz cam yaptıktan sonra gelinlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Artık gelinler ağlamıyor” dedi.