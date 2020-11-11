Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cansız bedenleri getirildi

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız bedeni bulunarak limana getirildi.

Saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanına getirildi. Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.