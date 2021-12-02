Genç Erkekler Futbol ve Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası

Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı müsabakalar sonucunda Genç Erkekler Futbol Müsabakaları sonucunda Fatih Anadolu Lisesini 2-1 yenen Kozan Anadolu Lisesi Bölge Şampiyonu oldu. Üçüncülüğü ise İmamoğlu Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesini 2-1 ile geçen Yusuf Baysal Anadolu Lisesi aldı.

Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonasında iki köy okulunun finalde karşılaştığı maçlar sonunda Akdam Ortaokulu Şampiyon, Yüksekören Şehit Ferdi Özkan Ortaokulu ikinci, 60. Yıl Şehit Mustafa Akar Ortaokulu üçüncü oldu.

Kozan İlçe Müdürü Kürşat Gültekin, “Başta Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Gazi Keleş'e, İlçe Emniyet Müdürümüz Ferdi Büyükatak'a, İlçe Sağlık Müdürümüz İlker Telli'ye, KYK Müdürümüz Hidayet Akçalı'ya, okul idarecilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, hakemlerimize turnuvalarımızdaki görevli personellerimize kurumumuz ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.