Genç futbolcunun cenazesi gözyaşlarıyla adli tıptan alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç futbolcunun cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı. Gencin yakınları adli tıpta beklerken gözyaşı döktü.

Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar, Serap Aktaş Koşuyolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Mersin-İskenderun seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre Damar'ın cep telefonuyla konuştuğu ve treni fark edemediği öğrenildi. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesin alındığı sırada yakınları gözyaşı dökerek feryat etti. Gencin annesinin, "Ben şimdi evime nasıl gireceğim? Senin anılarına nasıl bakacağım? Beni uçağa bindireceğini söylüyordun" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Sedat Damar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ceyhan Yeni Mezarlığı'na götürüldü.