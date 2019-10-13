"Genç GED" kuruldu

Adana'da üç yıl önce yenilikçi girişimciler, mentorler, yatırımcılar ve iş dünyası dinamikleriyle birlikte girişimciliği geliştirme amacıyla kurulan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), yenilikçi girişimci havuzunu büyütme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede GED yönetimi, bölge üniversitelerinin başta mühendislik bölüm öğrenci ve mezunlarından oluşan bir kurul kurma kararı aldı.

GED Başkanı Esra Özden, kariyer hedefinin ilk sırasına kamuda çalışmayı alan üniversiteli gençler arasında az sayıda kendi iş fikrini hayata geçirmek isteyenlerin bulunduğunu belirterek, “Bu gençlerimiz de yalnız bırakıldıklarında birçoğu başarısız oluyor. Başarısızlık moral bozuyor, kötü örnek oluyor, zaman ve çok değerli kaynak boşa gidiyor. Girişimcilik ekosisteminin en değerli halkası gençler. Bu halkayı büyütmek ve geliştirmek zorundayız. Kariyer hedefine girişimciliği koyan, yenilikçi iş fikirleri olan gençlerimizi Genç GED çatısı altında buluşturacağız. Bu gençlere eğitim, mentor desteği vereceğiz. Demodaylar, iş fikri yarışmaları, meetuplar gerçekleştireceğiz. Kendi aralarında yeni startuplar oluşturacağız. Buradan doğacak sinerjiyle inovatif şirketlerin kurulmasına destek olacağız. Çukurova Üniversitesi öğrencileriyle başladığımız bu çalışmaları bölge üniversitelerinden katılacak girişimci adaylarıyla genişleteceğiz. Kariyer hedefine girişimciliği koyan her gencimizin Genç GED'e davet ediyoruz. Bize 'ged.org.tr' adresinden ulaşmalarını bekliyoruz. Bu çerçevede bölge üniversitelerimiz ve girişimcilik kulüpleriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Genç GED'in ilk toplantısına üniversite öğrencileri Ali Konü, Cengiz Akçan, Necmettin Kaya, Sedat Ekin, Furkan Kıcık ve Büşra Polat katıldı. Toplantıda Genç GED'e katılım ve yol haritası değerlendirildi.