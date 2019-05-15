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Genç hafızlardan mukabele ziyafeti

Adana’ın Seyhan ilçesindeki Nuri Çomu Camii’nde Ramazan’da mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından yaşatılıyor.

Adana'ın Seyhan ilçesindeki Nuri Çomu Camii'nde Ramazan'da mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından yaşatılıyor.


Camide mukabele geleneği, Seyhan Tarihi Tepebağ Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan gençler tarafından devam ettiriliyor.


Her gün öğle ve ikindi namazı öncesi başlayan mukabelede 5 hafız, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.


Nuri Çomu Camisi imam hatibi Eyüp Kapan, genç hafızların camiye ayrı güzellik kattığını ifade ederek, “Memlekete hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek için uğraş veriyoruz. Çocukların Kur'an-ı Kerim okuması cemaatin de hoşuna gidiyor” diye konuştu.

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