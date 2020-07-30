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Genç kadın taksiden inip göle atladı, itfaiye boğulmaktan kurtardı

Adana’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atladı.

Adana'da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atladı. İtfaiye ekipleri genç kadını boğulmaktan kurtardı.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Cansu K., yolda çevirdiği bir taksiye bindi. Dana sonra taksi şoförüne Çatalan Köprüsüne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiği sırada, genç kadın şoföre aracı durdurttu. Ardından genç kadın köprüden göle atladı. Taksici durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadına can simidi atarak boğulması engelledi. Ardından genç kadın can simidi yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Genç kadın tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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