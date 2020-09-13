İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kızlara ücretsiz gelinlik

Adana’da faaliyet gösteren bir moda evinin işletmecileri 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.

Adana'da faaliyet gösteren bir moda evinin işletmecileri 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.


Moda Evinde gerçekleşen gelinlik bağışının teslimine Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak ile işletmeciler Gözde Işık ve Uygar Engin hazır bulundu. Işık ve Engin, “Bireysel olarak her evlilik yapan çifte ulaşmanın yerine belediyenin birimlerinin bu hizmeti ilgili kişilere ulaştırmasının daha doğru olacağını düşündük. Belediyenin işin içine girmesiyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda da sıkıntı olmayacağına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi çiftlerimizin mutluluğuna küçük bir katkı sunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz” dedi.


Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak, "Anlamlı bir bağış yaptınız. Bizler de bu gelinlikleri evlendirme dairemize müracaat eden ihtiyaç sahibi çiftlere vererek hayrınızın yerine ulaşmasını sağlayacağız. Duyarlılığınız ve paylaşımınız için teşekkür ediyorum” dedi.


Piyasada 2 ile 5 bin lira arasında kiralama ücreti olan gelinliklerden ücretsiz olarak kiralamak isteyen ihtiyaç sahibi genç kızlar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesinden talepte bulunabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.