Genç kızların davul tutkusu

Çukurova Belediyesi'nin açtığı halk oyunları kursu içerisinde yer alan davul kursları gençler kızlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi'nin açtığı yaz kursları arasında yer alan halk oyunları kursuna devam eden genç kızlar bir yandan da davul eğitimi alıyor.

Halk oyunları kursunda eğitim alan bir grup genç kıza istekleri doğrultusunda davul eğitimi veriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen halk oyunları kursunda özellikle Adana yöresi oyunları öğretiliyor.

Davulun milli çalgımız olduğunu belirten genç kursiyerler, “Burada haftanın 4 günü gruplar halinde halk oyunları kursu alıyoruz. daha sonra da biz ayrı bir grup olarak davul çalmayı öğreniyoruz. Hem eğitim alıyor hem de çok eğleniyoruz. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. Artık kına gecelerinde düğünlerde davul çalıyoruz ve bu durum çok hoşumuza gidiyor. Bize bu imkanı sağladığı için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz” dediler

Halk oyunları kursuna devam eden kursiyerlerden oluşan grubun bu yıl yetişmese bile gelecek yıl yarışmalara katılacak düzeye geleceği bildirildi.