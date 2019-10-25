Genç mühendis adayları baret taktı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi ve Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversite'ne bu yıl kayıt yaptıran İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için tanışma toplantısı ve baret takma töreni gerçekleştirildi.

Baret takma töreni Çukurova Üniversitesi ve ATÜ öğrencileri için ayrı törenler halinde düzenlendi.

İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere ülkeye, yaşadıkları şehre, mesleklerine, çevrelerine katkı sunan, etik değerlere sahip bireyler olmasını temenni etti. İyi bir insan, iyi bir mühendis olmanın önemine değinen Turanbayburt, “Mesleğimiz, toplumun her kademesindeki kişi ve kurumları doğrudan etkilemekte ve dolayısıyla bu mesleğin icracısı olan bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Biz inşaat mühendisleri, bir başka ifadeyle toplumun yapıcılarıyız. Toplumsal yarar ilkesi, etik anlayış, erdemli davranış, vazgeçilmezimiz olmak zorundadır. İnsanların can ve mal güvenliğini birebir ilgilendiren bir disiplinin unsurları olan inşaat mühendislerine büyük sorumluluk düştüğünün farkında olarak, en önemli şeyin iyi bir insan olmak olduğunu unutmayacağınızı biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, üniversiteye bu yıl başlayan inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerine, mesleklerinin simgesi olan ilk baretleri takdim edildi.