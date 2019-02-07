Genç müzisyenler klasik müzik ustalarıyla kampa girdi

Genç müzisyen adaylarını klasik müziğin ustalarıyla buluşturan bugüne kadar ülkede yapılan en kapsamlı müzik kış okulu olma özelliğini barındıran "Yaylı Sazlar 2019 Kış Masterclass Programı" Bursa'da gerçekleşti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 60 başarılı müzisyen öğrencinin ve 11 öğretmenin katıldığı Yaylı Sazlar Kış Okulu'nda, Adana'yı Daniya Kaynova'nın yetiştirdiği 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Eroğlu da temsil etti. Geçen yıl katıldığı uluslararası 4 yarışmada birincilik elde eden Elif Eroğlu, gösterdiği performansla masterclassta da öğretmenleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın yönetmenliğinde hazırlanan masterclass programında öğrenciler, her gün değişik öğretmenlerle ders yaptılar, resital verdiler ve orkestra ile final konseri vererek törenle sertifikalarını aldılar.

Masterclass programı sonunda 60 öğrencinin hayat verdiği yaylı sazlar orkestrası, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof.Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde, Klasik Batı Müziği eserlerini seslendirerek, izleyicilerden alkış topladı.

Amaçlarının sanatçı gençlerin önemli müzik hocalarıyla biraraya gelmelerini sağlamak ve sanatsal vizyonu olan nitelikli gençler yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Aşkın, "Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi tamamen ülkemizin değerleri esas alınarak uygulanan bir projedir" dedi.

Sanat alanında Adana'ya olan hayranlığını dile getiren Aşkın, "Adana yaylı sazlarda çok önemli müzisyenler yetişti. Amacımız, Türkiye'nin en uzak köşesindeki çocuklara ulaşarak, halkımızın kültür değerleri ile özdeşleşmiş, yerel değerlere saygı duyan, milli kültürü benimsemiş, Türk kültürünü ve sanatını uluslararası ölçeklerde temsil eden çocuklar yetiştirmektir" şeklinde konuştu.