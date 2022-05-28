Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde akrilik boyalarla hazırladıkları tablolarından oluşan ilk sergilerini tarihi konakta sergileyen Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu öğrencileri, ziyaretçilerini mest etti.

Roma döneminden kalma Tarihî Hurmalı Konak'ta resim öğretmeni Ali Çevik önderliğinde ilk resimlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan öğrencilerin sergi açılışını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş gerçekleştirdi. Roma döneminin izlerini taşıyan Hurmalı Konak bahçesinde 27-30 Mayıs tarihlerinde açık olacak serginin en minik sanatçısı 7 yaşındaki Arya Öykü Çevik olurken, 7 ve 8. sınıf 12 öğrencinin hazırladığı 32 resim tablosu ziyaretçilerden tam not aldı.

Sergi hakkında bilgi veren resim öğretmeni Ali Çevik, 3 yıl önce öğrencileri ile bu projeye başladıklarını belirterek pandemi nedeni ile erteledikleri sergiyi bu yıl açtıklarını kaydetti. Çevik, öğrencilerde estetik bakış açısını geliştirmek amacıyla oluşturulan akrilik çalışmaların çok güzel 35 tablo ortaya çıkardığını ve bu tablolarla sergiyi açtıklarını kaydetti.

Serginin en minik sanatçısı olan 7 yaşındaki Arya Öykü Çevik, resimlerinde mutlu öğrencileri yansıttığını belirtirken, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise resimleri hazırlarken çok mutlu olduklarını ifade ederek bir sanatla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.

Sergi, 30 Haziran'a kadar tarihi konak bahçesinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.