Genç voleybolcular Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nün misafiri oldu

AGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları, Nilüfer Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nün misafiri oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde şampiyona için Adıyaman'da bulunan AGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları tekrar düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası öncesi hayallerinde olan Sultanlar Ligi sporcularıyla bir araya geldi. Takımla birlikte fotoğraf çektiren sporcular, merak ettikleri soruları da sorma fırsatı oldu. Genç voleybolcular, cuma günü oynanacak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü - Nilüfer Belediyespor maçında da büyüklerine başarı dileğinde bulundu.

AGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı'nda Kaptan Duru Yağmur Tarak, “Yaşadığımız depremden sonra yeni yeni kendimize geldik. Bulunduğumuz otel depremde ayakta kaldı. Ancak şampiyonaya katılmak için Adıyaman'a gelen Kıbrıs kafilesinin bulunduğu oteldeki kardeşlerimiz maalesef hayatlarını kaybetti. Eğer deprem yaşanmasaydı Adıyaman'daki rakiplerimizden birisi de Kıbrıs takımı olacaktı. Düzenlenecek olan şampiyonada derece yaparsak kupa ve madalyalarımızı Kıbrıs takımına armağan edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız Türkiye Şampiyonası öncesi hayalimizde olan Sultanlar Ligi'nde şehrimizi temsil eden Çukurova Belediyesi SK antrenmanını ziyaret ederek hem morallendik hem de merak ettiğimiz soruları ablalarımıza sorduk. Kendilerine Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Baş Antrenörü Mustafa Umut Uysal ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirtti. Uysal, “Yaşadıkları hiç de kolay değil, bizim de elimizden gelecek ne olursa takımın yanında oluruz. Genç sporcuların başarıları bizleri oldukça mutlu ediyor. İleride bu gençlerden bir kaçını inşallah takımımızda görürüz” dedi.

Uysal, AGİAD Voleybol Takımı'na Türkiye Şampiyonası'nda oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diledi.