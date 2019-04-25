Genç yetenek Elif'ten tiyatro festivalinde keman resitali

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, tiyatro festivalinde keman resitali verdi.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan '21. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinin 23 Nisan Etkinliği kapsamında sahneye çıkan 12 yaşındaki Elif resital verdi. Resitalda piyano eşliğini Tsvetelina Tunteva yaptı.

Genç yaşında enstrümanıyla hızlı bir ilerleme kaydeden ve keman eğitimine Daniya Kainova ile devam eden

Elif, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın (25 Nisan Cuma) saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'na Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasıyla beraber solist olarak çıkacak.

Şefliğini Nesrin Bayramoğulları'nın üstleneceği konserde Elif Eroğlu 3 bölüm olarak Vivaldi Summer konçertosunu çalacak.

12 yaşında 4 birincilik

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 6. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, enstrümanıyla 2016 yılında Sırbistan/IX. Uluslararası Müzik Yarışmasında 2'ncilik ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında Japonya/Tokyo III. Uluslararası Müzik Yarışmasında 1'incilik ödülünü kazandı. 2018 yılında Sırbistan/IX. Uluslararası Müzik Yarışmasında 1'incilik ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan Musical Fireworks Müzik Yarışmasında ‘Assaluto' olarak 1'incilik ödülü almaya hak kazandı.

2018'de İtalya/Floransa kentinde yapılan IX. Premio Crescendo Müzik Yarışmasında 1'incilik ödülünü aldı.

Aynı zamanda, İngiltere/Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (ABRSM) Sınavlarını 1-6. kademeleri başarı puanlarıyla geçti.