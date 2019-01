Gencin sır ölümü üzerindeki 2 santimlik araç parçasından çözüldü

Adana'da cinayet dedektifleri, kaybolduktan 9 gün sonra refüjde ölü olarak bulunan gencin üzerindeki 2 santimlik araç parçası sayesinde olayın trafik kazası olduğunu belirleyip zanlıyı yakaladı.

Adana'da oturan Akın ailesinin 3 oğlundan en küçüğü Akif Akın (21), 2 Ocak günü evden çıktı ancak dönmedi. Aile tüm aramalara karşın Akif Akın'a ulaşamayınca, polise başvurdu. 10 Ocak günü sabah saatlerinde Adana-Ceyhan D-400 karayolu kenarında temizlik yapan işçiler, refüjde ceset buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın olduğu tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerinde Akın'ın cesedi üzerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden 2 santimlik bir araç parçası bulundu. Bunun üzerine etraftaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Akın'a Ceyhan istikametine giden bir aracın çarptığını tespit etti ancak aracın plakasını ve cinsini belirleyemedi. Polis bunun üzerine cesedin üzerinde bulunan 2 santimlik far parçasından gence çarpan aracın cinsini ve modelini bulmaya çalıştı. Bu arada geriye dönük olarak, 400 güvenlik kamerası ve PTS kayıtları saniye saniye izlemeye alındı. Polis bir taraftan da Adana merkezde ve ilçeleriyle çevre illerdeki bütün tamircileri tek tek gezerek kaza yapan araçları tek tek incelemeye aldı. Bu yolla binlerce araç incelemesi yapıldı. Ayrıca cesedin üzerinde 2 santimlik far parçası bulunduğu için bir taraftan da otomobil ve hafif ticari araçların far modelleri de incelemeye alındı. Yapılan bu güvenlik kamerası ve tamirci çalışmasıyla far incelemesi sonucunda Akın'a çarpan aracın hafif ticari araç olduğu saptandı. Polis araştırmayı daha da derinleştirdiğinde çarpan kişinin H.D. isimli bir vatandaş olduğunu, o gün Ceyhan istikametine doğru gittiğini, Akif Akın'a D-400 karayolunda yaya olarak giderken karanlık nedeniyle görmeyip çarptığını, çarpmanın etkisiyle de refüjde çalılıkların arkasına düştüğü için sürücünün aracından inip bakmasına rağmen genci görmediğini belirledi. Polis kazanın Akın'ın kaybolduğu 2 Ocak günü olduğunu ancak cesedin 9 gün sonra bulunduğunu da belirledi. Bu saptamaların ardından zanlı H.D. evinde gözaltına alındı. Zanlı gözaltına alındığında bir genci öldürdüğünü öğrendi. Zanlı bunu öğrendiğinde, "Bir insana çarptığımı bilsem hastaneye götürürdüm çok üzgünüm" dedi. Zanlı daha sonra adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye gönderilen H.D. burada basın mensuplarına olayın kaza olduğunu, bir gencin öldüğünü polislerden öğrendiğini yolda giderken bir şeye çarptığını durup baktığını ancak kimseyi görmediğini söyledi.