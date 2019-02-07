Gençler istihdam alanlarını kendileri oluşturacak

Şahin İdin, Deneyap Türkiye projesi ile gençlerin kendi istihdam alanlarını kendilerinin oluşturacağını söyledi.

Proje Sorumlusu Dr. Şahin İdin, 81 ilde uygulanması planlanan ‘Deneyap Türkiye' projesiyle ilgili Adana Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdülkadir Ataşbakla birlikte okul yöneticileri ve katılımcılara bilgi verdi.

Adana Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ceyhan Anadolu Lisesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ataşbak, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu Adana'da kurulması planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesinin Ceyhan'da kurulacağını belirtti. 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verildiğini, ilk etapta seçilen 12 ilden birinin de Adana olduğuna vurgu yapan Ataşbak, “Deneyap Türkiye projesi ile geleceğin bilim insanları Adanamızdan çıkacak” dedi.

Şahin İdin ise, “Bu proje ile gençlerimiz artık kendi istihdam alanlarını kendileri oluşturacak, yaptığımız atölyelerde bilgi ve becerilerini sergileyecek, geleceğe umutla bakabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Ataşbak ve İdin, projenin yapılacağı Ceyhan Gençlik Merkezi'ni gezerek atölyelerin kurulacağı mekanları yerinde inceledi.