İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençler Karataş'ta sahili temizledi

Adana’da ‘Çöp Toplama’ etkinliği çerçevesinde Karataş ilçesinde sahilde temizlik yapıldı.

Adana'da ‘Çöp Toplama' etkinliği çerçevesinde Karataş ilçesinde sahilde temizlik yapıldı.


5 yıl önce Avusturalya'dan gelip memleketi Adana'nın Karataş ilçesine yerleşen 34 yaşındaki Devran Naz, burada sokak hayvanlarını beslemeye ve bakımlarını üstlenmeye başladı. İnsanlara çevre bilincini oluşturmak isteyen Naz, 20 kişiyle birlikte Karataş ilçesinde geçtiğimiz gün sahili temizledi. Toplanan çöpler ise ayrıştırılarak konteynerlere atıldı.


Naz, “Amacımız insanlara çevre bilincini oluşturmak. Burası çok güzel bir yer ve insanlar buraya gelip vakit geçiriyor. Ancak çöplerini de atarak gidiyorlar. İnsanlarda çöplerini konteynerlere atmasını, doğayı kirletmemesini istiyoruz” dedi.


Naz, yakında fidan dikme etkinliği de yapacaklarını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.