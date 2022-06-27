Gençler "Seyhan Z Festi" ile stres attı

Adana'da gençler, “Seyhan Z Fest”teki üç günlük konser maratonunda unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği “Seyhan Z Fest", Seyhan Sanat Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cuma günü “Kolpa” konseriyle başlayan, cumartesi günü “Patron” konseriyle devam eden etkinlik pazar günü “Aydilge” konseriyle son buldu.

Konserlerde sahneye çıkarak Adanalılara hitap eden Başkan Akif Kemal Akay, gençlerle birlikte olmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Akay, çoğu kez kendisine “Hocam” ya da “Bilge Başkan” diye hitap edildiğini anımsatarak, “Benim sizlerden öğreneceğim, bir bilgenin gençlerden öğreneceği daha çok şey var, özellikle bu yıllarda. Daima birlikte olacağız, daima birbirimize bir şeyler öğreteceğiz. Dünya yeniden kuruluyor. Bu kuruluş sürecinde en önemli rol gençlerin. Özellikle Z kuşağı bu anlamda hepimiz için çok önemli. Z kuşağı bizim için bugünümüz ve geleceğimizdir” dedi.

Şarkılara gençlerle birlikte eşlik eden Başkan Akay, gençlere yönelik etkinliklerin süreceğini kaydetti.