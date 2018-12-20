İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerbirliği otobüsle Ankara'ya döndü

Adana’da yoğun sis nedeniyle uçuş seferleri iptal edilince Spor Toto 1.

Adana'da yoğun sis nedeniyle uçuş seferleri iptal edilince Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği kafilesi bir süre havaalanında bekledikten sonra otobüsle Ankara'ya doğru yola çıktı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hatayspor ile oynadığı maçın ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana'ya geldi. Teknik Direktör Erkan Sözeri ve 30 kişilik kafile yaklaşık 2 saat havaalanında bekledikten sonra uçuşların iptal edildiğini öğrendi. Bir süre futbolcular ve teknik heyet havaalanı giriş kapısında bekledikten sonra takım otobüsünün gelmesiyle Ankara'ya doğru yola çıktılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.