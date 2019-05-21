Gençlerden Atatürk'e mektup var

Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılına özel Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin PTT işbirliği ile gerçekleştirdiği “Anıtkabir'e Mektuplar” etkinliğine katılan gençler, Ata'ya duydukları sevgi ve özlemlerini duygu dolu sözlerle kaleme aldılar.

Gençler, stantda mektup yazmak için oluşturulan bölümde 19 Mayıs'ı kendilerine armağan eden Atatürk'e her geçen gün daha fazla artan özlemlerini anlatmak için kaleme sarıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayram gününde ona olan özlemlerini dile getiren gençler, duygu dolu anlar yaşadılar.

Gençlerin Ata'sına olan hislerini ve minnettarlığını anlattığı mektuplar, PTT'nin AVM'de kurduğu posta kutusunda birikti. Etkinlik sonunda yüzlerce mektup, PTT tarafından üzerine pul yapıştırılıp gönderime hazır hale getirildikten sonra Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ulaştırılacak.