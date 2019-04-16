Adana'nın Karaisalı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında sağlanan destekle örtü altında 20 ton domates ve hıyar üreterek 30 bin lira kar eden Eray Çelikoğlu, ilçedeki gençlere örnek oldu.

36 yaşındaki Bekir Eray Çelikoğlu, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alanda tarımsal üretime yönelik projelerin gerçekleşmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projesine başvurdu. Bakanlığın destekleriyle ilçeye bağlı Çakallı Mahallesinde sera kuran Çelikoğlu, domates ve hıyar üretmeye başladı. 16 ton domates ve 4 ton hayır üreterek 30 bin lira kar eden Çelikoğlu, üretimi artırmayı planlıyor.

Bölgedeki genç çiftçilere örnek olan Bekir Eray Çelikoğlu, "Çocukluğum ve gençliğim tarım ve hayvancılıkla uğraşmakla geçti. Babadan kalma tarla bitkileri yetiştiriciliği ile uğraşıyordum. Bağlı bulunduğum Karaisalı İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne Genç Çiftçi Projesine 2017 yılında başvuru yaptım. Proje konum örtüaltı yetiştiriciliği idi. Başvurum kabul gördü ve 500 metrekare sera projeme kendi kaynaklarımdan da 500 metrekare sera yaparak 1000 metrekareye çıkardım" dedi.

Ailesine ait 130 dekar tarlada ayçiçeği üretimi yaparak, ortalama dekara 200 kilo verim alıp yılda ancak 30 bin TL dolayında kazanabildiğini bazen de iklim koşullarına bağlı olarak hiç para kazanamadığını anlatan Çelikoğlu, örtüaltı yetiştiricilikte ise hemen hemen her mevsimde üreticilik yaptığını ve emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

2017 yılının Eylül ayında tesisin tamamına domates dikimi yaparak yılbaşına kadar üretim yaptığını, 7500 kilo ürün elde ettiğini belirten Çelikoğlu, "2018 Şubat ayında 800 metrekare domates ve 200 metrekare hıyar dikimi yapıp, 16 ton domates ve 4 ton hıyar hasat ettim. Bu ürünlerin toplamından masraflarından sonra 30 bin TL kazandım" diye konuştu.

Bundan sonrada sera alanını genişletip sadece örtüaltı tarımı yapacağını kaydeden Çelikoğlu, gençlere de destekten faydalanmaları için başvuruları takip etmelerini tavsiye etti.