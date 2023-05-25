Gençlere sınav kaygısı terapisi

Çukurova Belediyesi tarafından açılan Atatürk Yaşam Köyü'nde sınava hazırlanan gençlere psikologlar tarafından sınav kaygısıyla baş edebilme terapisi yapıldı.

Atatürk Yaşam Köyü'nde yer alan ders kafelerde sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, önce belediye bünyesindeki psikologların sınav kaygısıyla baş etmenin yolları konulu eğitim programını takip etti. Ardından gençlerle sohbet eden Çetin, öğrencilikte edindiği deneyimleri paylaştı.

Her öğrencinin mutlaka bir üniversite bitirmesi gerektiğini belirten Çetin, “Diliyorum ki hepiniz istediğiniz bölümlere girersiniz ve sevdiğiniz mesleği yaparsınız. Ama üniversite okumayı sadece meslek sahibi olmak olarak düşünmeyin. Üniversite okumak insan hayatına çok şey katan deneyimler kazanmanızı da sağlar” dedi.

Konuşmasının ardından gençlerin her konudaki sorularını yanıtlayan Çetin, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kendisinin siyasi bir aileden geldiğini ve gençlere de siyasetle ilgilenmelerini öneren Çetin, “İki tür siyasetçi vardır; birisi dağcı, diğeri paraşütçü. Dağcılar bilirsiniz büyük emekler vererek zirveye tırmanırlar. Bunlar gerçekten bulundukları yere hak ederek gelmişlerdir. Bir de paraşütçüler vardır. Bunlar kendilerine göre doğru zamanda bir uçağa binerler ve paraşütle zirveye konarlar. Yani hiçbir emek vermeden zirvede boy gösterirler. Aslolan dağcı olmaktır, emek vermektir” şeklinde konuştu.