"Gençliğe Değer" buluşması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Gençliğe Değer” projesi kapsamındaki “Her Bir Okulumuz Bir Değer” başlıklı buluşma bu ay, Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu'nda yapıldı.

Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğrencileri ile belirli tarihlerde okulun konferans salonunda bir araya geldi. Müftülük tarafından öğrencilere hediye edilen“Hz. Muhammed'in Hayatı” isimli kitabı okuyarak sohbet ve müzakereler yaptılar. Bu ayki buluşma ise Bilali Habeşi Kız Kur'an Kursu'nda yapıldı.

Uğur Kocatürk'ün sunumunun ardından, açılış konuşmasını yapan Yüreğir İlçe Müftü Vekili Ahmet Abussuutoğlu, “Sevgili gençler hepinizi en kalbi duylarımla selamlıyorum. Ve sizlere canlarım ciğerim demek istiyorum. Sebebi şu; sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Sizleri böyle cıvıl cıvıl neşeli görünce gençliğim aklıma geldi. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizlerin çok kıymet verdiği değerlersiniz. Sizler dün olduğu gibi bugün de bizim güvencemiz, teminatımızsınız ve ümidimizsiniz” dedi.

Programda Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tolga Nacar'da konuşmasında, “Ahlak anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor. Doğruyu söylemek, doğruyu yapmak, güzeli söylemek, güzeli yapmak ve başarmak ama bir Müslüman her şeyden önce emin olunan insan olması lazım” diye konuştu.

Din Kültürü Öğretmeni Tuncer Şahin, Gençlik Koordinatörü Uğur Kocatürk, Yüreğir Vaizi Betül Barış Kavlak'ın da iştirak ettiği programda katılımcılara ve öğrencilere Kur'an- ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Adana Kızılay Şubesi tarafından yemek ikramı ve kurs öğrencilerinin pasta, çay ikramları ile etkinlik dua, iyi niyet ve sohbetle sona erdi.