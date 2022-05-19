Gençlik Turnuvası başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çukurova Press Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Kanber önderliğinde düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvanın açılışı yapıldı.

Başlama vuruşunun Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapıldığı turnuvada katılımcı olan takımlara kupaları Vali Süleyman Elban ve protokol tarafından verildi.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Nevzat Karabulut yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçlerde bazı eksiklikleri tespit ettiğini ifade ederek, değişimlerin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada bir kapalı spor salonu var ve artık burada Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Önerimizi ve projemizi destekleyerek bu alanı gençlerin hizmetine açan başta sayın valimiz İlhan Atış olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür ederim" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise, "Atatürk, dünyada bir ilke imza atmıştır. Sizlerin hem bedenen, hem de donanımlı olarak yetişmeniz bizlerin arzu etiği şeydir. Bugün, arzu ettiğimiz olan sporla iç içe olduğunuzu görmek övünç ve kıvanç kaynağı olmuştur. Bu vesile ile 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ederi" diye konuştu.

Sporcu gençlerin Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı çiçeklerle karşıladığı turnuvanın açılış töreninde katılım gösteren tüm takımlar adına kaptanlarına kupaları verildi. Daha sonra, Adaspor ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları özel bir karşılaşma yaparak izleyenlere heyecanlı bir maç izletti. Turnuvada, Çukurova Press Havuzlubahçespor, Dağlıoğluspor, Akkapıspor, Adaspor, Yenibeygücüspor ve Beyspor oyuncuları ter dökecek.

Açılış törenine Adana Valisi Dr Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, spor paydaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.