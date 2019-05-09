Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrika tamamen küle dönerken yangının olduğu yerde bulunan 11 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 03.30 sıralarında Seyhan İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın malzeme toplama deposundan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler bir anda tüm fabrikayı kapladı. Vatandaşlar ve çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. 10 itfaiye ekibi ile birlikte çok sayıda su tankeri takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni itfaiye erleri tarafından araştırılıyor.

Fabrikanın çevresinde bulunan 11 otomobil ise yangında tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.