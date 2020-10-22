Geri dönüşümcülerin yurt dışı kotası düşürüldü

Adana'da geri dönüştürülmesi muhtemel atıkların yönetimi konusunda atık ithalatı yapan 123 işletmeye yapılan denetim sonucunda yurt dışı kotaları, kapasitelerinin yüzde 50'sine düşürüldü.

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sosyal medyada ‘Hollanda'dan Türkiye'ye geri dönüşüm amacıyla gönderilen atıkların Adana'da çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiği' yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Çevre kirliliğine yol açan atık üreticilerine mevzuatlar çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Atıkların ithalatı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alan tesisler bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019/18 sayılı genelgesinin yayımlandığı 30/12/2019 tarihinden bugüne ilimizde geri dönüştürülmesi muhtemel atıkların yönetimi konusunda atık ithalatı yapan 123 işletmeye denetim yapılmış olup 3'er aylık dönemlerde de denetimler gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt dışından getirilen atıklarla ilgili geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştiren işletmelerin yurt dışı kotaları, kapasitelerinin yüzde 50'sine düşürülmüştür” denildi.

Ayrıca işletmelere cezai müeyyidelerin de uygulandığı belirtilen açıklamada, “İlimizin çeşitli bölgelerinde atık yönetimi konusunda yapılan denetimlerde çevre ve toplum sağlığı açısından uygunsuz bulunan alanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi Derneği, Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ortak girişimi ile temizletilmiş, ortaya çıkan atıkları düzensiz depolayan ve bertaraf edenlerin tespiti halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanmıştır. Rutin saha denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın şikayetlerine istinaden de hava, su, atık ve koku gibi genel çevre kirliliklerine karşı da denetimler gerçekleştirilmiş olup ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordinasyon sağlanarak sorunların çözülmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Özellikle son zamanlarda hassasiyetle yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm tesislerine yönelik mevzuat hükümleri titizlikle uygulanmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.