GESAM Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan seçildi

Genel kurulda konuşan Başkan Gülşen Doğan, "Amacımız üyelerin telif haklarını korumak, telif hakları ile ilgili kanun, yönetmelik hazırlıklarında yetkililere yardım etmek, sanatçıların görüşlerini, düşüncelerini ilgili kuruluşlara bildirmektir. Telif haklarından doğacak uyuşmazlıklarda arabulucu olmak, problemlerin çözümüne yardım etmek, mahkemelerde gerekirse birlik avukatları vasıtası ile üyelerin davalarını takip etmek, toplanan telif ücretlerinin dağıtımına yardımcı olmaktır. Türk sanatının ve kültürünün gelişmesine katkısı olacak faaliyetleri desteklemek, sanatçılara maddi ve manevi destekler sağlamak ve Devlet ile sanatçı ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır” dedi.

Gülşen Doğan başkanlığındaki GESAM Adana Şube Yönetim Kurulu Tevfik Gökdemir, Mehmet Nuri Börüban, Fatma Akyüz Güher, Gönen Uğurlular, Ferah Eker ve Gülay Yılmaz'dan oluştu.