GESAM Adana'da Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi açıyor

“Esere ve Emeğe Saygı” temalı karikatür ve Afiş Yarışması'nın 4. Sergisi yarın Adana'da açılıyor.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş'ın verdiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan “Esere ve Emeğe Saygı” temalı karikatür ve Afiş Yarışması sergileri daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir'de açıldı. Adana'dan sonra Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon'da da açılacak.

Adana'daki sergi yarın saat 17.00'de Kuruköprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adanaevi'nde (eski Etnografya Müzesi) açılacak.

Sergi 19 Temmuz 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak.