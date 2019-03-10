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GESAM'dan resim sergisi

Türkiye Güzel Sanat Eserleri Mesleki Birliği (GESAM) Adana Şubesi tarafından açılan resim sergisinde 15 sanatçı 28 eserini sergiliyor.


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılan sergi ve birlik hakkında bilgi veren GESAM Adana Şube Başkanı Saliha Yeşilköy, “GESAM Türkiye Güzel Sanat Eser Sahipleri Meslek Birliği telif ve sanat alanında çalışmalar yapan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bir sanat birliğidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup merkezi Ankara'dadır. GESAM'ın amacı güzel sanatlar alanında üye sanatçıların kanunla belirlenen hukuki haklarını korumak, bu konuda bilgilendirmek ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir” dedi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açtıkları serginin devam ettiğini kaydeden Yeşilköy, “Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara armağan ettiği Medeni Kanuna sahip çıkmalıyız ve onu korumalıyız” dedi.

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