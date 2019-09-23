GEV'den bursiyerlere başarı belgesi

Güney Eğitim Vakfı'nın (GEV) başarılı öğrenciler için verdiği mezuniyet yemeği, kurucu üyeleri, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve 2018-2019 dönemi mezun bursiyerlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Mezun olan öğrencilere başarı belgelerinin verildiği gecede, Adana Güney Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Hasan Boğa, yaptığı konuşmasında, 24'ncü mezun bursiyerleri başarılarından dolayı tebrik ederek, hayatları boyunca başarıların yol arkadaşları olması temennisinde bulundu.

Boğa, bursiyerlere seslenerek, “Güney Eğitim Vakfı'nın 1994 yılından bu yana amacı; üniversite çağına gelmiş, başarılı ancak maddi olanaklara sahip olamayan gençlerin, Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı, laik, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, özgür bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır. Güney Eğitim Vakfı ailesi olarak hayatınızın en güzel zamanlarında naçizane ellerinizden tutmaya, yürüdüğünüz yolda sizlere eşlik etmeye çalıştık. Amacımız geleceğe ışık tutacak gençleri desteklemekti. Sizler de bizleri onurlandırarak başarıyla mezun oldunuz. Bu güzel vakfın bir parçası olduğunuz için, hepinize tüm üye ve gönüllüler adına teşekkür ediyoruz. Önünüz açık, yolunuz aydınlık olsun” dedi.

Güney Eğitim Vakfı'nın mezun bursiyerlerine hayatları boyunca destek vermek için ellerinden geleni yapmaya gayret göstereceklerini söyleyen Boğa, “Hepiniz bu güzel vakfın bir parçasısınız. Yarınlarda, hayatlarınızı kazandığınız noktalarda, sizlerden sonra gelen kardeşlerinizin okuması için üzerinize düşen fedakarlıkları yaparak, vakfımızın zirvede kalması için desteklerinizi sürdürmenizi temenni ederiz” şeklinde konuştu.

108 bursiyerin bulunduğu 2018-2019 dönemi mezun bursiyerlerine, gelecekte de başarılarının devam etmesi dilek ve temennileriyle vakıf kurucuları, vakıf başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. (ELF-