‘Gezen Sinema Tırı' Yüreğirli çocuklarla buluştu

‘Gezen Sinema Tırı' Yüreğir'de 4 bin 200 çocuğu beyaz perde ile buluşturdu.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün girişimleri ile ilçeye gelen ‘Gezen Sinema Tırı' Yüreğirli çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı. 5 gün boyunca 6 okul ve 8 kültürevini ziyaret eden ‘Gezen Sinema Tırı' 66 seansta 4 bin 200 çocuğu sinema ile buluşturdu. Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklar mobil bir tırın içerisine kurulan sinema salonunda Rafadan Tayfa filmini izledi. Hayatlarında ilk kez beyaz perde ile tanışan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. Yüreğir Belediyesi ekipleri ise çocuklara meyve suyu ve patlamış mısır ikram etti.

Çocukların sinema ile tanışmasının genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştireceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bakanlığımızın Gezen Sinema Tırı 5 gün boyunca Yüreğirli çocukları ağırladı. Hem kırsal mahallelerimizde hem kültürevlerimizde 5 bine yakın ilk ve ortaokul öğrencimizi beyaz perde ile buluşturduk. İlçemiz sınırları içerisinde belki de ilk defa sinemayla tanışan çocuklarımızın mutluluklarını, heyecanlarını yüzlerinde görmek çok güzel bir duyguydu. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir. Çok keyifli ve verimli bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.