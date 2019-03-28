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Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi hizmete başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsü, metro, özel halk otobüsü ve dolmuşlarla kullanılan akıllı kart işlemlerinin yapılabildiği Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi’ni kent halkının hizmetine sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsü, metro, özel halk otobüsü ve dolmuşlarla kullanılan akıllı kart işlemlerinin yapılabildiği Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi'ni kent halkının hizmetine sundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bir belediye otobüsünü modifiye ettirerek Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi'ne dönüştürdü. Amacına uygun şekilde dizayn edilen otobüs, ilk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi önünde hizmet vermeye başladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde görevli personelin mesai yaptığı Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi'nin kentin kalabalık noktalarında mobil hizmet vereceği, vatandaşların ofislere gitmeden akıllı kart işlemlerini yaptırmasında büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.


Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi'nde şehit ve gazi yakınları, engelli, öğrenci, 65 yaş üstü vatandaşların kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını çıkarabileceği, vize işlemlerini yaptırabileceği, kartlarına bakiye yükletebileceği bildirildi.

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