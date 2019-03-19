GGK Başkanı Üstemel: "Adana'ya hamleyi girişimcilikle yaptıracağız"

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Zeynel Abidin Üstemel, yenilikçi girişimciliği geliştirecek projelerle Adana'ya bu alanda hamle yaptırmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu şehirler arasında Adana'nın bulunduğunu belirten GGK Başkanı Üstemel, “Bu sorunu çözmemiz için yatırım, yatırım için de girişimci lazım. Ancak, katma değeri yüksek üretim ortaya koyacak genç girişimcilere sahip olmalıyız” dedi.

Çalışmalara üç temel alanla başlayacaklarını belirten Üstemel, önceliği şehirde bulunan meslek liselerine vereceklerini söyledi. Genç Girişimciler Kurulu olarak meslek liselerine özel ilgi göstereceklerini vurgulayan Üstemel, “Burada eğitim alan kardeşlerimizle tecrübe paylaşımları yapacağız. Girişimciliği, üretimi özendirecek faaliyetler planlıyoruz. Diğer taraftan bölge şehir ve ülkelerinden genç girişimcileri Adana'da ağırlayacak, onlarla işbirliği ve sinerji imkanı sağlayacak ‘Genç Girişimciler Zirvesi' üzerinde çalışacağız. Yerel yönetimlerimizle daha etkin çalışarak ‘Gençlik Merkezleri'nin ‘Girişimcilik Merkezleri'ne dönüştürülmesine katkı sağlayıp destek vereceğiz” diye konuştu.

Üstemel, geçtiğimiz günlerde tamamlanan TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu seçim süreci sonrasında çok değerli isimlerden oluşan bir icra kurulunun oluştuğunu belirterek, “Hali hazırda çok başarılı genç iş insanlarından, akademisyen ve öğrencilerden oluşan Girişimciler Kurulumuzun her bir üyesinin şehrinin gelişmesi için katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapacağımız etkinliklerle bu şehre değer katmak hepimiz için onur olacak” dedi.

Bu arada TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu şu isimlerden oluştu:

Zeynel Abidin Üstemel (Başkan), Oğuz Uçurum (Başkan Yardımcısı), Hediye Sönmez (Başkan Yardımcısı), Saniye Tunca Uçar, Hayriye Karaca, Osman Yağan, Fehmi Buğra Dönmez, Halil Aydoğan, Salih Demir, Kemal Balıkçı, Polat Kaya, Tahir Aytek, Tolga Sandıkçı, Serkan Menderes Yıldız ve Nuri Murat Yağan.