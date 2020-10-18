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Gıda Gününde Adana Şalgamı ve simit ikram edildi

Seyhan Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü “Dünya Gıda Günü” nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikle halka Adana şalgamı ve simit dağıtarak gıda hijyenine dikkat çekti.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bu yıl için “Büyütelim, Besleyelim, Hep birlikte Sürdürelim” temasıyla kutladığı “Dünya Gıda Günü”nde Seyhan Belediyesi de gıda da hijyene dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme içerikli etkinlik gerçekleştirdi.


Gerçekleşen etkinlikte vatandaşa “Yerel olanı tercih edin” temasıyla kısa süre önce tescil edilen Adana Şalgamı ve simit ikramı yapıldı. Seyhan Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri de “Yerel olan ürünlerin tercih edilmesi”, “Ürünlerin yetişme mevsiminde tercih edilmesi” ve “Gıda hijyenine dikkat edilmesi” konularında bilgiler aktardılar.

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