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Giray Bulak: “3 pozisyon verdik 2'si gol oldu”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, “Rakibe 90 dakika içerisinde 3 pozisyon verdik 2’si gol oldu” dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, Adanaspor maçının ardından, “Rakibe 90 dakika içerisinde 3 pozisyon verdik 2'si gol oldu” dedi.


TFF 1. Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Adanaspor maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, “Adanaspor'u tebrik ediyorum. Çok pozisyona girmediler ama yendiler. Rakibe 90 dakika içerisinde 3 pozisyon verdik 2'si gol oldu. Hücum bölgesinde ki oyuncularımız çok iyi oyuncular değil” diye konuştu.

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