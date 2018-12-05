Girişimci olmak isteyenlere fırsat

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi ile KOSGEB VE İŞKUR tarafından imzalanan protokolle Girişimcilik Sertifikası Programı Adana'da başlıyor.

4 gün sürecek eğitimler, 21 Aralık'ta başlayacak 24 Aralık'ta sona erecek. Programa daha önce bir işletme kurmamış olan adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Girişimcilik Sertifika Programı için başvurular 13 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

ASKON Adana Şubesi'nde gerçekleştirilecek programda Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslara göre uygulamalı eğitimler yapılacak. Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecek.

ASKON, alınacak katılım belgesinin KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda gerekli olup, programa başvuracaklarda aranan özellikleri şöyle sıraladı:

“Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.”

ASKON, KOSGEB ve İŞKUR tarafından imzalanan protokole göre ilerleyen aylarda da 3 kez daha Girişimcilik Sertifika Programı açılacak. İkinci program, 26.12.2018 tarihinde başlayacak 29.12.2018'de sona erecek, üçüncü program 16.01.2019'de başlayacak, 19.01.2019'da bitecek, son program ise 23.01.2019'da başlayacak ve 26.01. 2019'da sona erecek.

Tüm programların ücretsiz olduğu detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 322 433 34 80 numaralı telefonu arayabileceği bildirildi.