Girişimcilik için güçlü işbirliği

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), uluslararası organizasyon Gain Global (Girişim Hareketi) ile İstanbul'da partnerlik protokolü imzaladı.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği, girişim fikirlerinin şirketleşerek büyümesini kolaylaştıracak iş birliği ortamları hazırlayan uluslararası organizasyon Gain Global (Girişim Hareketi) ile partnerlik için İstanbul'da protokol imzaladı. GED adına Başkan Esra Özden'in, Gain Global adına Girişim Hareketi Ülke Direktörü İsmail Haznedar'ın imza koyduğu protokolle iki kuruluş faaliyetlerinde birbirlerine destek verecek ve ortak aktiviteler gerçekleştirecek.

Daha fazla yatırım ve marka

GED Başkanı Esra Özden, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Yeni yılla birlikte ekonomimize daha fazla inovatif yatırım kazandırma çabası içerisinde olacağız. Bunu sağlayabilmemiz daha fazla girişimciye dokunabilmemiz, destek olabilmemiz ve sağlıklı bir ekosistemi çalıştırabilmemizle mümkün olacak. Benzer hedefler için çalıştığımız ve çok başarılı çalışmaları bulunan Gain Global'le yeni dönemde gerçekleştireceğimiz birliktelik daha fazla iş fikrinin yatırıma, markaya dönüşmesini sağlayacak diye düşünüyorum” dedi.

Aksiyon odaklı destek

Girişim Hareketi Adana Direktörü Sina Yağmur'un da hazır bulunduğu protokol imza töreninde konuşan Gain Global Ülke Direktörü İsmail Haznedar da Girişim Hareketi'nin yeni girişimleri başlatma yolunda girişimci adaylarını güçlendirmeye yönelik aksiyon odaklı destekçiler, yatırımcılar ve paydaşlardan oluşan bir ağ olduğunu hatırlattı.

Girişimcilik alanında farkındalık oluşturmak ve girişim fikirlerinin şirketleşerek büyümesini kolaylaştıracak iş birliği ortamları geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Haznedar, “2020'de, 20 ülkede 200 şehirde 20.000 üye ile çalışmalarını yürüten dünyanın en yaygın girişim ağlarından biri olmayı hedefliyoruz. Yapısı ve amacı itibariyle girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan GED'le başarılı çalışmalara birlikte imza atacağız” diye konuştu.