Girne Köprüsü genişletildi, yol 10 şeride çıkarıldı

Adana'da, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Girne Köprüsü'ndeki genişletme çalışmaları tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce üzerinde 5 şeritli yol bulunan köprü genişletilerek 10 şeride çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Girne Köprüsü genişletme çalışmaları tamamlandı. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 5 şeritli yol 10 şeride çıkarıldı. Yaya kaldırımları da genişletildi. Adanamızı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.