Girne Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Girne Köprüsü'nün her iki yanında süren genişletme çalışmalarını denetledi. Karalar, kent içi ulaşım için büyük önem taşıyan köprünün, 1,5 ay sonra genişletilmiş şekliyle hizmete girmesini planladıklarını söyledi.

Girne Köprüsü'nün Adana'nın iki merkez ilçesini birbirine bağlayan en önemli köprülerden biri olduğunu belirten Başkan Karalar, “Bölgede trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Bizden önce projesi yapılmış ve genişletme çalışmaları başlatılmıştı ama ne yazık ki yüklenici firma parasının ciddi bölümünü alamadığı için inşaat durmuştu. Göreve gelmemizin ardından çalışmalara yeniden başlanmasını sağladık. Şu anda çalışmalar hızla sürüyor. Aslında çok önceden bitmesi gereken bir projeydi. Burada süren çalışma kolay bir iş değil. Mevcut köprünün her iki yanına yeni köprü yapıyorsunuz. Burada bir buçuk aylık daha iş var. Umarım kasım sonuna yetişir. Hesaplarımızı ona göre yapıyoruz fakat yağmurlar başlarsa iş biraz uzayabilir. Uzamasın diye çalışma alanına geliyoruz, kontrol ediyoruz ve arkadaşları sık sık uyarıyoruz. İnşallah bir terslik, aksilik olmaz ve kasım sonunda bu işi biter, biz de vatandaşın kullanıma açarız” dedi.