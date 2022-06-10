Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Adana'da ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için belirlenen noktalara kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi. Vatandaşlar bu kumbaraya giymedikleri kıyafetleri atıyor, belediye de belirli dönemlerde bu ayakkabı ve kıyafetleri toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Atık kağıt toplayan bir aile ise elektrikli bisiklet ile geldikleri bu giysi kumbaralarından birinin içerisine çocuklarını indirip kumbaranın içinde ne var ne yok aldı.

Çocuk kumbaranın içinden babasına kıyafetleri verirken annesi de bunları araca koydu. Kumbarada bir şey kalmayınca babası çocuğu içeriden çıkarttı. Aile daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar kumbaraya fakirleri dağıtılması için sürekli kıyafet ve ayakkabı bıraktıklarını ancak hırsızlık olayını görünce şok olduklarını bunun çok büyük bir vicdansızlık olduğunu söyledi.