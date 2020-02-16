İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gizli bölmeli kaçak hastane

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı.

Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.