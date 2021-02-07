Gizli geçitli kahvehanede basılanlara 1 milyon 758 bin lira pandemi cezası

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis yaptığı baskında aralarında gizli geçit ile ulaşılan kahvehane ile 10 yerde kumar oynayan 507 şahsa 1 milyon 758 bin lira para cezası kesti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ok yerde yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı 10 noktaya operasyon yaptı. Polisin baskın yaptığı bir noktada ise gizli geçit yapılarak kahvehaneye ulaşıldığını tespit etti. İlk girişte market gibi görünen yere dolap görünümlü kapıyı açarak kahvehaneye ulaşıldığı görüldü. Polis aralarında gizli geçitli kahvehanenin de olduğu 10 yerde kumar oynayan 507 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 1 milyon 758 bin lira para cezası keserken, 27 şahsa da kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Gizli geçitli yerin daha önce de polis tarafından kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.