Göçle gelen kadınlara teraryumlu rehabilitasyon

Uluslararası Göç Örgütü-BM Göç Kuruluşu ve Adana Büyük Şehir Belediyesi iş birliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'nde gerçekleyen Teraryum Atölyesi'nde göçle gelen insanların, toplumla uyumlarını hızlandıracak çalışmalar devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'nde oluşturulan teraryum atölyesinde göçmen kadınlar, fanus içinde bitki yetiştirme becerisi ediniyor, sanatsal ürünler ortaya çıkarıyor ve kendileri gibi göçle gelen kadınların yanı sıra Adanalı kadınlarla kaynaşma olanağı buluyor. Kaynaştırma oyunları ile başlayan kurs, teraryum yapımı ile devam ediyor.

Etkinliğe Türkiye, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu göçmen ve ev sahibi kadınlardan oluşan toplam 26 kadın katılım sağlıyor.

Etkinlik sonunda motivasyon arttırıcı benzer etkinliklerin tekrarlanmasını talep eden katılımcılara, Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi bünyesinde devam edecek olan sanat atölyeleri, kültür-doğa gezileri ve spor aktiviteleri hakkında bilgi verildi.