Göçle gelen öğrenciler Belemedik'in tarihine tanıklık etti

Suriye, İran ve Türk öğrencilerin bulunduğu 50 kişilik grup, Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi Şube Müdürlüğü koordinesinde Belemedik'e gelerek doğa ve tarihle iç içe kaldılar. Öğrenciler hem doğanın tadını çıkarttı hem de fotoğraf çekinerek hayatlarına Belemedik hatırası bıraktılar.

Belemedik'i gezen öğrenciler, adeta tarihi bire bir yaşamış oldular. 1904 ile 1914 yılları arasında Berlin-Bağdat Demiryolu'nu bağlamak için Toros Dağları'nda açılan 22 tünel ve Varda Köprüsü'nin hala ayakta kaldığını öğrenen öğrenciler, 3 bin kişinin yaşadığı Belemedik'teki diğer tarihi yapıları da yerinde gördü.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik'in kitabını yazdırarak tarihini toplumla paylaştıklarını belirterek, "Çevre düzenlemesi ve restoran yaptık. Belemedik'in tarihini anlatacak Türkçe, Almanca ve İngilizce dilinden oluşan tabelalar ile Uluslararası bir kimlik ortaya koyduk. Yani tarihi belgelerle kitabını yazdırdık. Bugün farklı ülkelerden Belemedik'e gelen insanlara gezdirecek ve anlatacak bir şeyler bıraktık. Bize en kıymetli değer bu hizmetler kalacak diyor buraları görmeyen tüm vatandaşları ve tüm dostlarımızı Belemedik'e davet ediyorum” dedi.