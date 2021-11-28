Göğebakan: "100. yılı görkemli kutlayacağız"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl kutlamalarını sadece 5 Ocak'ta yapıp bitirmeyeceklerini tüm yıla yayacaklarını söyledi.

Göğebakan, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Aralık ayında başlamak üzere hazırlıklar yaptıklarını belirterek, ”Aralık ayında haftada iki gün Şakirpaşa Konağı ile Şıh Cemil Nardalı konaklarında konserler vereceğiz. Bu etkinlikler bir ay devam edecek. 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Taşköprü üzerinde 100. yıla atıfla yüz kişiyle Adana yöresi halk oyunları gösterisi yapılacak” dedi.

Başkan Zeydan Karalar'ın 100. yılla ilgili çok özel bir çalışma yaptığını da kaydeden Göğebekan, “Tarih Vakfı ile birlikte Vakıf Başkanı Mehmet Alkan hocamıza bir araştırma yaptırıyoruz, bu araştırmayı kitap haline getirip, halkın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar Adana'nın Kurtuluş Savaşında rolünü çok iyi anlatılamadığını düşünüyoruz, bu kitap, Adanalının büyük mücadelesini daha ön plana çıkaran bir eser olacaktır” diye konuştu.

Atatürk'ün Adana seyahatleri ile ilgili bir de resim sergisi açılacağını vurgulayan Mahmut Göğebakan, arşivlerden Atatürk'ün Adana ziyaretleri ile fotoğraflarının yeniden incelendiğini sözlerine ekledi.