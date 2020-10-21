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Göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70432 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ali Barış U. (21) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından göğüs kısmından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.



Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ali Barış U.'yu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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