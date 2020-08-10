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Göğsünden vurulan Suriyeli ağır yaralandı

Adana’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi 18042 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdar Ö. ile ismi öğrenilemeyen Suriyeli uyruklu bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Serdar Ö. cebinden bıçağı çıkararak Suriye uyruklu şahsı göğsünden bıçakladı. Olayı gerçekleştiren Serdar Ö. hızla olay yerinden kaçtı.


Bıçaklanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olaydan kısa bir süre sonra Serdar Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

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