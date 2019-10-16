Göğüs ağrısıyla gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı

Adana'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp ameliyatı olan hasta kendine gelince hastanede doğum gününü kutladı.

Adana'da gıda sektöründe işletmecilik yapan Hıdır Bozkurt, Eylül ayı başında göğüs ağrısı şikayetiyle Acıbadem Adana Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerle kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozkurt, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bülent Bolat tarafından anjiyografi işlemine alındı. Anjiyo işlemi sonucunda Bozkurt'a ‘kritik koroner arter hastalığı' tanısı konuldu.

Tanı sonrasında hastanenin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Ortak Konseyi, hastanın Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bülent Bolat liderliğinde acilen operasyona alınması gerektiğinde karar kıldı. Bu kararda, genç olması, ailesinde kalp hastalığı öyküsünün bulunması, sigara içmesi ve stresli bir yaşamı olması etkili oldu. Genç hastalarda çoğunlukla rastlanan “kollateral dolaşımın gelişmemiş olması” sebebiyle ani ölüm riski taşıyan hastanın üç damarına by-pass operasyonu yapıldı.

Hıdır Bozkurt, 40. yaş gününü hem ailesi hem de ameliyat ekibiyle birlikte kutladı. Bozkurt, “Bu servis artık ailem gibi. Doktorum ve tüm servis çalışanlarının profesyonelliği ve yakın ilgisiyle tekrar hayata döndüm. Yüzde 99 tıkalı olan damarlarım artık açık ve 40. yaşımı da hem ailem hem de yeni ailem dediğim kardiyoloji servisi çalışanlarıyla kutlamaktan mutluyum” dedi.