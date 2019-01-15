Gök: "Hayalimiz istikbalin sahibi bir gençlik"

Muhammet Veysel Gök, yaptığı konuşmada, gençlerin sadece geleceğin teminatı değil, günün ortağı olduğunu belirtti. Gök, “Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Daha zor günleri de geride bıraktık. Saldırılar gördük, ihanete uğradık ama yıkılmadık. Biz gençler olarak işimize dört elle sarılmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye için var olmaya devam edeceğiz. Bugünün kiracısı değil, istikbalin sahibi bir gençlik tahayyülü ile her gün yeniden Bismillah diyoruz” dedi.

Genç MÜSİAD Adana olarak dolu dolu bir 2 yıl geçirdiklerini belirten Gök, yeni dönemde bilgilendirme, eğitim, iş geliştirme, işbirliği, sosyal aktivite gibi alanlarda çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

"Geleceğin iş adamlarını yetiştirmeliyiz"

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak da sürdürülebilir bir kalkınma için dinamik, bilgili ve ahlaklı bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Görevde olduğu sürece ‘Genç MÜSİAD'a yakın ilgi duyduğunu ve tam destek verdiğini anlatan Kavak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş dünyasının tecrübesini gençliğin enerjisiyle birleştirerek verimi arttırmamız şart. Değerlerimizle barışık olarak, iş yapma kültürünü sonraki kuşaklara aktarabilmek için, geleceğin iş adamlarını yetiştirmemiz gerekiyor. MÜSİAD'ı Türkiye'nin dünyada çekinmeden ve sakınmadan sözünü söyleyebilecek bir güce ulaşmasını isteyen gönüllü iş adamları kurdu. Genç MÜSİAD, bizi bu hedefe taşıyacak en önemli değerimiz. Taşı delen, suyun kuvveti değil, damlaların sürekli olmasıdır. Arkamızdan sürekli damlalar gelmezse, önümüzdeki taştan engelleri aşamayız. Bunu biliyorduk. Bugün, Türkiye'den bahsederken, nasıl ki “genç nüfusuyla diğer ülkeler arasında öne çıktığını" söylüyorsak, "MÜSİAD da Genç MÜSİAD'ımızla öne çıkıyor. Sizlerin yanında olmaya destek vermeye devam edeceğiz. Yeni dönemde daha başarılı işlere imza atacağınızı biliyorum.”

Gerçekleştirilen genel kurul sonrası Genç MÜSİAD Adana'nın yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Muhammet Veysel Gök (Başkan), Rıdvan Aslan (Başkan Vekili), Alaaddin Oral, Emrah Dinç ve Celal Şengül (Başkan Yardımcıları), Fatih Şendur, Barış Azger, Cemil Taşkınırmak, Ömer Siverekli, Yunus Emre Yeşilmeşe ve Hacı Ali Hıradağı (Yönetim Kurulu Üyeleri), Ahmet Kaan Kara, Emrah Aksak, Metin Can Kar, İzzet Fidan ve Doğan Şendur (Yönetim Kurulu Yedek Üye)